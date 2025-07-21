Trabzonspor’dan flaş Saul Niguez açıklaması: Transfer durduruldu

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Saul Niguez’in transferinin durdurulduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun ailevi sebeplerle kararından vazgeçtiği belirtildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Trabzonspor’dan flaş Saul Niguez açıklaması: Transfer durduruldu
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TRABZONSPOR’DAN SAUL İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA: TRANSFER DURDURULDU

Trabzonspor, İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez’in transferiyle ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Bordo-mavili kulüp, prensipte anlaşmaya varılan oyuncunun kararından vazgeçtiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Saul Niguez; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez’in transfer süreci durdurulmuştur.”

Transferin durdurulması sonrası kulübün orta saha planlamasında nasıl bir değişikliğe gideceği merak konusu oldu.

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