Trabzonspor’dan gol şov: Antalyaspor’u 5-0’la geçti

Papara Park’ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor, Antalyaspor’u adeta sahadan sildi. Malheiro’nun hat-trick yaptığı mücadelede bordo-mavililer, Antalyaspor’u 5-0’la geçti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trabzonspor’dan gol şov: Antalyaspor’u 5-0’la geçti
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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Onvo Antalyaspor’u ağırladı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen bordo-mavililer, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maçın yıldızı, attığı 3 golle Malheiro oldu.

TRABZONSPOR'UN YILDIZLARI ŞOV YAPTI

Mücadelenin 21. dakikasında Banza, Antalyaspor savunmasını geçerek topu ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor’u öne geçirdi. İkinci yarının başında, 52. dakikada Visca'nın asistinde Malheiro, savunmanın arasından sıyrılarak kafa şutuyla farkı ikiye çıkardı. 64. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Malheiro, ceza sahası çizgisinden yaptığı şutta topun yan direğe çarpıp ağlara gitmesini sağladı ve skoru 3-0'a taşıdı.

70. dakikada Banza'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Cham, kaleci Piric'i geçerek farkı 4'e çıkardı. Maçın sonlarına doğru, 87. dakikada Malheiro, Mendy'nin pasıyla ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla skoru 5-0'a getirerek hat-trick yaptı.

Trabzonspor, etkili oyunuyla sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Malheiro, attığı 3 golle gecenin yıldızı olurken, Visca ve Mendy de hücumdaki etkinlikleriyle galibiyette büyük rol oynadı. Savunmada ise kaptan Uğurcan Çakır ve arkadaşları, Antalyaspor’a pozisyon şansı tanımadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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