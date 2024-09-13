Trabzonspor'dan imza şov! 3 yeni futbolcuyla anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosunu 3 yeni futbolcuyla güçlendirdi. Bordo-mavililer; Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı ile sözleşme imzaladı.

BANZA, TRABZONSPOR'A KATILDI

Trabzonspor, yeni transferlerinden Simon Banza ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, Simon Banza ile yapılan sözleşmenin ardından konuşan kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor olarak her zaman hedeflerine uygun futbolcuları kadrolarına katmaya özen gösterdiklerini belirtti. Futbolcunun takıma önemli güç katacağını aktaran Ertuğrul Doğan, "Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Kendisinin başarılı bir sezon geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Banza'ya da Trabzonspor'a hoş geldin diyorum." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavililerin yeni golcüsü Simon Banza ise mutlu ve heyecanlı olduğunu aktararak, "Bu kulübün tarihi, tutkusu ve taraftarlarının coşkusu beni çok etkiledi. Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene layık olmayı hedefliyorum. Trabzonspor'un başarılarına katkıda bulunmak ve bu büyük ailenin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

28 yaşındaki futbolcunun 17 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

MUHAMMED CHAM VE SERDAR SAATÇİ DE İMZAYI ATTI

Trabzonspor'un 4+1 yıllık anlaşma sağladığı orta saha oyuncusu Muhammed Cham için imza töreni düzenledi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cham için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine amatör branşlar sorumlusu Derviş Köz de katıldı.

Derviş Köz, törende yaptığı konuşmada, "Kulübümüz adına kendisine hoş geldin demek istiyorum. Cham, dünya futbolunun tanıdığı bir yıldız. Şimdi de dünyanın en büyük şehir takımında. Burada da başarılı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a transferi sonrasında çok sıcak karşılandığını aktaran Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham ise "Öncelikle kulübümüze teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok uzun süren bir transfer süreci oldu. Üç haftadır takımla birlikteyim, çalışıyorum. Gerek taraftarımız gerekse takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Bundan dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Cham'ın 10 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Trabzonspor, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı Serdar Saatçı için de imza töreni düzenledi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdar Saatçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk de katıldı.

Kemal Ertürk, törende yaptığı konuşmada, "Genç ve uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edecek bir oyuncu. Trabzonspor camiasına böyle yetenekli, genç ve geleceği parlak bir futbolcu kazandırdığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a transfer olduğu için mutluluğunu dile getiren Saatçı da, "Yeni macera ve yeni hedeflerle birlikte Trabzonspor'uma ve takım arkadaşlarıma elimden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde geçirip güzel başarılar elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Saatçı'nın 29 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.