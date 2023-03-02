Trabzonspor'dan seçim kararı

Trabzonspor Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Trabzonspor'dan seçim kararı
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Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzüğün 30. maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09.00'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Trabzonspor
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