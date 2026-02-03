Trabzonspor–Fethiyespor maçı canlı izle Trabzonspor–Fethiyespor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun 3. haftasında Trabzonspor ile Fethiyespor karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, gruptaki üçüncü maçına sahasında çıkarken, TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ise Trabzon deplasmanında puan arayacak.

TRABZONSPOR FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Fethiyespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR FETHİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park’ta oynanacak mücadele, bu akşam saat 20.30’da başlayacak.

TRABZONSPOR GRUPTA KAÇ PUANDA?

Trabzonspor, kupada oynadığı iki maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavili ekip, Alanyaspor’a mağlup olurken İstanbulspor’u farklı yenerek 3 puana ulaştı ve A Grubu’nda 3. sırada yer aldı.

TRABZONSPOR FETHİYESPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, A Spor televizyon yayınının yanı sıra kanalın resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.