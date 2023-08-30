Trabzonsporlu Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolculardan Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

TRABZONSPORLU EREN ELMALI VE TONİO TEKLİC'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sonrasında sol kalçasında ağrı şikayeti bulunan oyuncumuz Eren Elmalı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesinde sol kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Yine Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sırasında ayak bileğinde ağrı hisseden oyuncumuz Tonio Teklic'e yapılan muayene ve MR görüntülemesinde ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışı tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."