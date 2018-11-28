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Trabzonsporlu Pereira'ya esnaftan özel hesap

Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira, Trabzon'da yemek yediği restoranda hesabı istediğinde, iş yeri sahibinin jestiyle karşılaştı.

Trabzonsporlu Pereira'ya esnaftan özel hesap

Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira, Trabzon'da yemek yediği restoranda hesabı istediğinde, iş yeri sahibinin jestiyle karşılaştı.

Alınan bilgiye göre, bordo-mavili takımın Portekizli oyuncusu Pereira, kentte gittiği bir restoranda yemekten sonra hesabı istedi.

İş yeri sahibi tarafından Pereira'nın masasına, hesap yerine üzerinde "Hesabınız Fenerbahçe maçında ödendi. Afiyet olsun" yazan bir not gönderildi.

Notu görünce şaşıran Pereira, notun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor
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