Trabzonspor'un borcu açıklandı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, kulübün güncel mali tablolarına ilişkin verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, kısa ve uzun vadeli borç toplamından dönen varlıklar ve belirli muhasebe kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan mali tablo detaylandırıldı.

NET BORÇ 5 MİLYAR TL SINIRINI AŞTI

Kulüp, 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla toplam net borç yükünü 5.027 milyar TL olarak tescil etti.

Mali verilerin ayrıntılarına yer verilen açıklamada, borç miktarının hesaplanma yöntemine dair şu ifadeler kullanıldı: "Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından, 2,2 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,4 milyar TL ve yine ilişkili taraf işlemlerimiz netlendiğinde, şirketimizin 28 Şubat 2026 tarihi itibari ile net borcunun 5.027 milyar TL olduğu görülecektir". Bu bildirimle birlikte, bordo-mavili ekibin toplam yükümlülüklerinden dönen varlıkların ve nakit çıkışı gerektirmeyen enflasyon muhasebesi kalemlerinin düşüldüğü mali çerçeve net bir şekilde paylaşıldı.