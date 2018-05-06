Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında Kasımpaşa’ya 5-2 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon ikinci kez kalesinde 5 gol ve üzeri gol gördü, ayrıca ligin en çok gol yiyen takımları arasında yer aldı.

Bu sezon ligde oynadığı 32 maçta attığı 57 golle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan sonra Medipol Başakşehir ile birlikte ligin en golcü takımlarından biri olan Trabzonspor, kalesinde gördüğü 50 golle de ligde en çok gol yiyen takımlar arasında yer aldı. Ligde son oynadığı maçta evinde Kasımpaşa’ya 5-2 mağlup olan bordo-mavililer, ayrıca bu sezon ligin 8’inci haftasında oynadığı ve 6-1 mağlup olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla birlikte ikinci kez kalesinde beş ve üzeri gol gördü. Trabzonspor bu iki maçı da kendi sahasında taraftarı önünde oynadı.



ÇALIMBAY HEDEF TAHTASINDA

Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan ve 6-1’lik Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisinin ardından Yanal ile yollarını ayıran bordo-mavililerde, ligin 32’nci haftasında Kasımpaşa karşısında alınan 5-2’lik mağlubiyetin ardından da Yanal’ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay eleştirilerin merkezinde yer aldı.



GENÇ UĞURCAN’DAN ŞANSSIZ BAŞLANGIÇ

Bu arada Trabzonspor’da bu sezon ilk olarak ligin 6’ncı haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve bu maçta kalesinde 3 gol gören 22 yaşındaki Uğurcan Çakır, kaptan Onur Recep Kıvrak’ın sakatlanmasının ardından çıktığı 3 maçta kalesinde 8 gol gördü. Şanssız bir başlangıç yapan genç kaleci, Demir Grup Sivasspor maçında 2, Antalyaspor karşılaşmasında 1 ve son olarak Kasımpaşa karşısında kalesinde 5 gol görmesine rağmen yaptığı kurtarışlarla taraftarlardan sıkça alkış aldı.



YEREL GAZETELERDEN ‘REZALET VE UTANÇ’ YORUMU

Bu arada kentte yerel gazeteler de Trabzonspor’un 5-2’lik Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından ‘rezalet ve utanç’ yorumunu yaptı. Taka Gazetesi, “Utanç gecesi. Kasımpaşa karşısında tel tel dökülen oyuncular, bordo-mavililerin başını yere eğdirdi” ifadelerini kulllandı.



Günebakış Gazetesi, “Bu kafayla Avrupa’ya mı gidilir?” yorumunu yaptı. Karadeniz Gazetesi, “Vay başımıza gelenler” ifadelerine yer verdi. Kuzey Ekspres Gazetesi ve Sonnokta Gazeteleri ise “Tarihi rezalet”, “Tam rezalet” başlıklarını kullandı.



TAKIM 2 GÜN İZİNLİ

Öte yandan Trabzonspor’da Kasımpaşa maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Bugün ve yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, 8 Mayıs Salı günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ligin 33’üncü haftasında oynayacakları Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.