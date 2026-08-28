Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi lig aşaması kuraları Monako'da çekildi. Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor'un rakipleri Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya oldu.
Avrupa'nın üç numaralı futbol organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un rakipleri netleşti.
Lig aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Kura çekimini ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu Metin Tekin yaptı.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor, lig aşamasında Freiburg (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan), KuPS (Finlandiya), Hearts (İskoçya), Jablonec (Çekya) ve CSKA Sofya (Bulgaristan) ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavili takım söz konusu karşılaşmalarda sahasında Freiburg, Hearts ve Jablonec'i ağırlarken, deplasmanda Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile mücadele edecek.
FİNAL BEŞİKTAŞ'IN SAHASINDA OYNANACAK
UEFA Konferans Ligi finali, 2 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadı'nda oynanacak.