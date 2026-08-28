Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi lig aşaması kuraları Monako'da çekildi. Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor'un rakipleri Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 1

Avrupa'nın üç numaralı futbol organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un rakipleri netleşti.

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Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 2

Lig aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Kura çekimini ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu Metin Tekin yaptı.

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Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 3

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor, lig aşamasında Freiburg (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan), KuPS (Finlandiya), Hearts (İskoçya), Jablonec (Çekya) ve CSKA Sofya (Bulgaristan) ile karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 4

Bordo-mavili takım söz konusu karşılaşmalarda sahasında Freiburg, Hearts ve Jablonec'i ağırlarken, deplasmanda Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile mücadele edecek.

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Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Resim: 5

FİNAL BEŞİKTAŞ'IN SAHASINDA OYNANACAK

UEFA Konferans Ligi finali, 2 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

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Trabzonspor konferans ligi