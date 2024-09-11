Trabzonspor'un yeni golcüsü Trabzon'a geldi! Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu

Trabzonspor'un yeni golcüsü Simon Banza, Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Banza, Trabzon'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi. Banza, Süper Lig'de hafta sonunda Beşiktaş ile yapılacak maça hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Trabzonspor'un yeni golcüsü Trabzon'a geldi! Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu
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Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı yeni transferi Demokratik Kongolu futbolcu Simon Bokote Banza, Trabzon'a geldi.

Bordo-mavililerin yeni golcüsü Banza, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trabzon'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Banza, "Trabzonspor'un bana yoğun bir ilgisi vardı. Benim de aynı şekilde Trabzonspor'un ilgisine yanıtım oldu. Trabzonspor'a gelmek için ben de kararlıydım. Zaten kulüp yetkilileriyle konuştuk. Her görüşme gayet iyi geçti. Bana sunulan proje gayet önemli bir proje. Kulüp yapısı gerçekten çok güçlü. Dolayısıyla bu sayede transfer süreci çok çabuk oldu diyebilirim." dedi.

Trabzonspor'un yeni golcüsü Trabzon'a geldi! Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu - Resim : 1

Simon Banza, bordo-mavili forma altında elinden geleni yapmak istediğini anlatarak, "Trabzonspor'un hak ettiği yerde, yani Türkiye liginin en üst sıralarında olabilmesi için ben de gollerimle katkıda bulunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'da 99 numaralı formayı giyeceğini anlatan Banza, Süper Lig'de hafta sonunda Beşiktaş ile yapılacak maça hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kariyerindeki son 2 sezonda Braga forması giyen 28 yaşındaki Banza, geçen sezon çıktığı 30'u ilk 11 olmak üzere toplam 41 maçta 23 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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