Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Gine-Bissaulu santrfor Franculino Dju'yu taşıyan özel uçak şehre ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju Trabzon'a geldi - Resim: 1

Bordo-mavili ekibin hücum hattına takviye ettiği Franculino Gludo Dju'nun seyahati, saat 17.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'nda son buldu. Genç oyuncuyu taşıyan özel uçağın piste inmesiyle birlikte terminal çevresinde hareketli dakikalar yaşandı.

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Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju Trabzon'a geldi - Resim: 2

Terminal çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dju, şehre ayak basar basmaz duygularını paylaştı. Gineli-Bissaulu oyuncu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor’a geldiğim için kendimi çok iyi ve çok mutlu hissediyorum" dedi.

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Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju Trabzon'a geldi - Resim: 3

Karadeniz temsilcisine imza atma kararını nasıl aldığına da değinen Dju, "Kulüp benimle iletişime geçti. Kulübün bana söyledikleri çok hoşuma gitti. Bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju Trabzon'a geldi - Resim: 4

Takıma vereceği katkıya odaklandığını vurgulayan genç santrfor, "Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

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Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju Trabzon'a geldi - Resim: 5

Basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerin ardından Dju, kendisini karşılamak üzere havalimanına gelen bordo-mavili taraftarlarla buluştu. Tezahüratlar eşliğinde karşılanan Dju, taraftarların gösterdiği ilgiye karşılık verdi. Coşkulu buluşmanın ardından genç futbolcu, kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

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Trabzonspor transfer