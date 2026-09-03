Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju Trabzon'a geldi

Terminal çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dju, şehre ayak basar basmaz duygularını paylaştı. Gineli-Bissaulu oyuncu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor’a geldiğim için kendimi çok iyi ve çok mutlu hissediyorum" dedi.