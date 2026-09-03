Trabzonspor'un yeni transferi Franculino Dju Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Gine-Bissaulu santrfor Franculino Dju'yu taşıyan özel uçak şehre ulaştı.
Bordo-mavili ekibin hücum hattına takviye ettiği Franculino Gludo Dju'nun seyahati, saat 17.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'nda son buldu. Genç oyuncuyu taşıyan özel uçağın piste inmesiyle birlikte terminal çevresinde hareketli dakikalar yaşandı.
Terminal çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dju, şehre ayak basar basmaz duygularını paylaştı. Gineli-Bissaulu oyuncu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Trabzonspor’a geldiğim için kendimi çok iyi ve çok mutlu hissediyorum" dedi.
Karadeniz temsilcisine imza atma kararını nasıl aldığına da değinen Dju, "Kulüp benimle iletişime geçti. Kulübün bana söyledikleri çok hoşuma gitti. Bu yüzden buraya gelmeyi tercih ettim" ifadelerini kullandı.
Takıma vereceği katkıya odaklandığını vurgulayan genç santrfor, "Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.
Basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerin ardından Dju, kendisini karşılamak üzere havalimanına gelen bordo-mavili taraftarlarla buluştu. Tezahüratlar eşliğinde karşılanan Dju, taraftarların gösterdiği ilgiye karşılık verdi. Coşkulu buluşmanın ardından genç futbolcu, kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.