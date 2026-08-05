Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın forma numarası belli oldu

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, sağlık kontrollerini tamamlayarak kente gitmek üzere hazırlıklara başladı. Dünyaca ünlü oyuncunun bordo-mavili ekipte terleteceği forma numarası da kulüp tarafından resmi olarak duyuruldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın forma numarası belli oldu - Resim: 1

İngiltere temsilcisi Liverpool'da uzun yıllar görev alan ve burada 11 numaralı formayla efsaneleşen Mısırlı yıldızın, Türkiye kariyerinde de aynı rakamı taşıyacağı öngörülüyordu.

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Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın forma numarası belli oldu - Resim: 2

Bordo-mavili ekibe transferinin ardından genel beklenti, deneyimli oyuncunun alıştığı 11 numaralı formayı giymesi yönündeydi. Ancak kulüp cephesinden gelen son resmi duyuru, bu beklentinin aksine gelişerek futbolseverleri şaşırttı.

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Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın forma numarası belli oldu - Resim: 3

Oyuncunun sağlık kontrollerinden sorunsuz bir şekilde geçip Trabzon'a doğru yola çıkmaya hazırlandığı süreçte, Trabzonspor Kulübü de forma numarası tartışmalarına son noktayı koydu.

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Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın forma numarası belli oldu - Resim: 4

Bordo-mavili kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirme paylaşımında, 34 yaşındaki Mohamed Salah'ın yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

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Trabzonspor transfer Mohamed Salah