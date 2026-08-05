Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın forma numarası belli oldu
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, sağlık kontrollerini tamamlayarak kente gitmek üzere hazırlıklara başladı. Dünyaca ünlü oyuncunun bordo-mavili ekipte terleteceği forma numarası da kulüp tarafından resmi olarak duyuruldu.
İngiltere temsilcisi Liverpool'da uzun yıllar görev alan ve burada 11 numaralı formayla efsaneleşen Mısırlı yıldızın, Türkiye kariyerinde de aynı rakamı taşıyacağı öngörülüyordu.
Bordo-mavili ekibe transferinin ardından genel beklenti, deneyimli oyuncunun alıştığı 11 numaralı formayı giymesi yönündeydi. Ancak kulüp cephesinden gelen son resmi duyuru, bu beklentinin aksine gelişerek futbolseverleri şaşırttı.
Oyuncunun sağlık kontrollerinden sorunsuz bir şekilde geçip Trabzon'a doğru yola çıkmaya hazırlandığı süreçte, Trabzonspor Kulübü de forma numarası tartışmalarına son noktayı koydu.
Bordo-mavili kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirme paylaşımında, 34 yaşındaki Mohamed Salah'ın yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceği bildirildi.