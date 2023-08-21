Trabzonspor'un Yeni Transferi Rayyan Baniya: Kariyeri, Özellikleri ve Transfer Detayları

Trabzonspor, futbol dünyasında hareketli günler geçirirken son transfer hamlesiyle yine gündemi salladı. Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Rayyan Baniya, bordo-mavili taraftarların merakla beklediği isimlerden biri haline geldi. Genç oyuncunun kimliği, yetenekleri ve kariyeri hakkında merak edilenleri bu yazıda bulabilirsiniz. İşte, Trabzonspor'un yeni transferi Rayyan Baniya'nın hayat hikayesi, kariyeri ve transfer detayları.

Rayyan Baniya Kimdir?

Rayyan Baniya, 18 Şubat 1999 tarihinde İtalya'nın Bologna şehrinde dünyaya geldi. 24 yaşındaki bu genç yetenek, hem Benin hem de Türk asıllıdır. Futbol kariyerine stoper mevkisinde devam eden Baniya, genç yaşına rağmen üstün yetenekleriyle dikkat çekmektedir. Kendisini özellikle savunma hattında gösterdiği performansla kanıtlamış bir isim olarak tanımlamak mümkün.

Kariyerinin İlk Adımları ve Altyapı Deneyimi

Rayyan Baniya'nın futbol yolculuğu Modena altyapısında başladı. Daha sonra 2016 yılında Hellas Verona'nın altyapısına transfer olan Baniya, burada yeteneklerini geliştirmeye devam etti. Altyapı yıllarında gösterdiği başarılı performanslarla dikkat çeken Baniya, profesyonel futbol dünyasına adım atmak için büyük bir adım atmış oldu.

Profesyonel Kariyer ve Hangi Takımlarda Oynadı?

Profesyonel kariyerine Hellas Verona formasıyla adım atan Rayyan Baniya, genç yaşına rağmen birkaç kiralık transfer deneyimi yaşadı. Bu deneyimler, oyuncunun tecrübe kazanmasına ve futbol yeteneklerini daha da geliştirmesine katkı sağladı. İlk olarak 2018-2019 sezonunda Mantova takımına kiralık olarak transfer olan Baniya, daha sonra 2019-2020 sezonunda Renate forması giydi. Tekrar Mantova'ya kiralık olarak dönüş yapan Baniya, bu süreçte kariyerine ivme kazandırdı.

Trabzonspor Transferi ve Detayları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği transfer döneminde Trabzonspor, Rayyan Baniya transferini duyurdu. Kulüpten yapılan KAP açıklamasına göre, Trabzonspor ile Rayyan Baniya arasında anlaşma sağlandığı belirtildi. Bu anlaşmaya göre Karagümrük A.Ş.'ye ödenecek olan sözleşme fesih bedeli 2.050.000.-EUR+KDV olarak belirlendi. Trabzonspor, bu transferle savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve Rayyan Baniya'nın genç yetenekleriyle takıma önemli bir katkı sağlamasını umut ediyor.