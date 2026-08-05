Trabzonspor'un yeni yıldızı Salah'tan ilk mesaj: "Bize her yer Trabzon!"

TARAFTARA İLK MESAJ!

Trabzonspor'a transfer olan Salah'tan bordo-mavili camiaya ilk mesaj da gecikmedi. Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısına geçen yıldız isim, Büyük Trabzonspor Taraftarına şu sözlerle seslendi: “Bize Her Yer Trabzon!”