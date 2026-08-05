Trabzonspor'un yeni yıldızı Salah'tan ilk mesaj: "Bize her yer Trabzon!"
Trabzonspor, dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak Türk futbol tarihine geçen bir transfer hamlesi gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde Türkiye'ye giriş yapan Mısırlı oyuncu, sağlık kontrolleri ve resmi imza işlemlerinin ardından bu akşam Trabzon'a uçacak.
Bugün öğlen saatlerinde İstanbul’a gelen Mısırlı yıldız, ilk olarak Atatürk Havalimanı'nda yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı.
Coşkulu taraftarının bu ilgisine kayıtsız kalmayan tecrübeli futbolcu, kendisini karşılamaya gelen Trabzonspor taraftarlarına ilk üçlüsünü çektirerek karşılık verdi.
Havalimanındaki izdihamın ardından Salah, sağlık kontrolü için Maslak’taki özel bir hastaneye geçti.
Sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından başkan Ertuğrul Doğan’ın ofisine geçecek olan oyuncu, burada kendisini bordo-mavili renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak. Atılacak bu resmi imzaların ardından transfer tamamen resmiyete dökülecek.
TARAFTARA İLK MESAJ!
Trabzonspor'a transfer olan Salah'tan bordo-mavili camiaya ilk mesaj da gecikmedi. Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısına geçen yıldız isim, Büyük Trabzonspor Taraftarına şu sözlerle seslendi: “Bize Her Yer Trabzon!”
Trabzonspor kulübü, yeni transferi Salah'ın bu akşam saat 20:00'de Trabzon'da olacağını duyurdu.