Transfer bombaları patlamaya hazır! O futbolcular artık görüşmekte serbest
2025 yılıyla birlikte birçok dünya yıldızı, sözleşmelerinin sona ermesiyle başka kulüplerle görüşme hakkı kazandı. İşte transfer piyasasını hareketlendirecek isimler…
2025 yılına girilmesiyle, sözleşmeleri yaz ayında sona erecek futbolcular, mevcut kulüplerinin izni olmadan başka takımlarla görüşme yapma hakkına sahip oldu.
Fanatik’in haberine göre, Manchester City’nin efsanevi yıldızı Kevin De Bruyne , ismi sıkça Fenerbahçe ile anılan oyuncular arasında yer alıyor. Ancak sadece o değil, birçok dünya yıldızı artık kulüplerle serbestçe görüşme hakkına sahip.
İŞTE 2025’İN GÖRÜŞME HAKKI KAZANAN YILDIZLARI
1-) LEROY SANE
2020 yılında Manchester City’den Bayern Münih’e transfer olan Leroy Sane, bu yaz itibarıyla sözleşmesini tamamlıyor. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Alman kanat oyuncusu, artık diğer kulüplerle görüşme hakkına sahip.
2-) JOSHUA KIMMICH
Alman futbolunun kilit orta saha oyuncularından biri olan Joshua Kimmich’in de sözleşmesi yazın sona eriyor. 29 yaşındaki yıldızın, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 50 milyon euro.
3-) JONATHAN DAVID
Kanadalı forvet Jonathan David, Fenerbahçe ile de anılan isimler arasında. Lille ile olan sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 24 yaşındaki golcü, transfer piyasasında büyük bir hareketlilik yaratabilir. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro.
4-) VIRGIL VAN DIJK
Liverpool’un savunma lideri Virgil van Dijk’ın sözleşmesi bu yaz sona eriyor. 45 milyon euro piyasa değerine sahip Hollandalı stoper, Premier Lig’den ayrılarak farklı bir ligde forma giyebilir.
5-) KEVIN DE BRUYNE
Fanatik’in haberine göre Fenerbahçe’nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Kevin De Bruyne, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kaldı. Belçikalı orta saha yıldızının, Fenerbahçe dahil birçok kulüple görüşme hakkı bulunuyor. Transfer piyasasının bu yaz en çok konuşulacak isimlerinden biri olacağı kesin.
6-) TRENT ALEXANDER-ARNOLD
Liverpool’un yıldız sağ beki Trent Alexander-Arnold da sözleşmesi sona eren oyuncular arasında. 25 yaşındaki İngiliz futbolcu, Real Madrid dahil pek çok dev kulüp tarafından yakından takip ediliyor.
7-) PAULO DYBALA
Arjantinli yıldız Paulo Dybala’nın geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray ile de anılan ancak Roma’da kalmaya daha yakın olduğu belirtilen Dybala, yazın sözleşmesinin bitmesiyle özgür bir oyuncu olacak. Avrupa’daki dev kulüplerin onun için sıraya girmesi muhtemel.
8-) NEYMAR
Suudi Arabistan Pro Ligi’nde forma giyen Neymar, Al-Hilal ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle transfer piyasasını sallamaya hazırlanıyor. Eski kulübü Barcelona ile zaman zaman adı anılan Brezilyalı yıldızın Avrupa’ya dönüş yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
9-) İLKAY GÜNDOĞAN
Manchester City’nin tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kaldı. Pep Guardiola’nın takımda kalması için ısrarcı olduğu İlkay, Galatasaray’ın da radarında.
10-) MOHAMED SALAH
Liverpool’un Mısırlı süperstarı Mohamed Salah, sözleşmesinin sona ermesiyle Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Liverpool ile görüşmelerin sürdüğü belirtilse de Salah, başka kulüplerle de görüşme yapma hakkına sahip. Barcelona, PSG ve Juventus gibi devlerin radarında olduğu söylentiler arasında.