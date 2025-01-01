Transfer bombaları patlamaya hazır! O futbolcular artık görüşmekte serbest

10-) MOHAMED SALAH

Liverpool’un Mısırlı süperstarı Mohamed Salah, sözleşmesinin sona ermesiyle Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Liverpool ile görüşmelerin sürdüğü belirtilse de Salah, başka kulüplerle de görüşme yapma hakkına sahip. Barcelona, PSG ve Juventus gibi devlerin radarında olduğu söylentiler arasında.