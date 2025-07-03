Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Jose Mourinho’yu sevindiren bir gelişme yaşandı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken teknik direktör Mourinho'yu sevindiren bir gelişme yaşandı.

Ebru Müezzinoğlu Ebru Müezzinoğlu
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Jose Mourinho’yu sevindiren bir gelişme yaşandı
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Geride bıraktığımız sezonu kupasız kapatan sarı-lacivertliler bu yıl daha güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız oyuncuları kampa yetiştirmeyi hedefliyor.

Önceki gün Jhon Duran İstanbul’a getirildi, taraftarlar resmi açıklamayı heyecanla bekliyor. Fanatik'in haberine göre; Mourinho, Duran’ın transferinin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duydu.

Tecrübeli direktörün Talisca ile Duran’ı ileri uçta birlikte kullanmayı planladığı öğrenildi.

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