Transfer dönemi yarın başlıyor! İşte yaz transfer döneminin detayları

Futbolda, "yaz transfer dönemi" yarın başlıyor.

2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran Pazartesi günü resmen başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, yarın başlayacak yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.