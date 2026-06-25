Transfer kazanı kaynıyor! Fenerbahçe'den Watkins bombası... O 2 dünya yıldızı Galatasaray'ın radarında...

Defans hattını güçlendirmek isteyen ve Şampiyonlar Ligi için geniş bir rotasyon düşünen Galatasaray'da Benjamin Pavard ismi gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların transfer komitesinin belirlediği isimler arasında Manchester United forması giyen Manuel Ugarte'nin de yer aldığı biliniyor.

AZİZ YILDIRIM İSTEDİ: FENERBAHÇE'DE WATKİNS VE MAURO JUNİOR SESLERİ

Vedat Muriqi'den sonra bir forvet daha alacak olan Fenerbahçe, Guirassy pazarlığına devam etse de Ollie Watkins'i de gündemine aldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın isteği doğrultusunda yıldız golcüyü renklerine bağlamak için girişimlerine başladı.

Sarı-lacivertliler rotayı Hollanda'ya çevirdi. Bu doğrultuda son günlerde adı en çok öne çıkan isimlerden biri PSV Eindhoven forması giyen Mauro Junior oldu. Hollanda basınında da adı Fenerbahçe ile anılmaya başlayan Brezilyalı futbolcunun, sarı lacivertlilerin transfer listesinde üst sıralara yükseldiği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR KANATLARI GÜÇLENDİRİYOR

Beşiktaşlı yetkililer, bonservisi Wolfsburg'da olan kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen için harekete geçti. Kara Kartal cephesinin, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Alman ekibiyle görüşmelere başladığı iddia edildi.

Trabzonspor, Dodi Lukebakio'yu yokladı. Teknik direktör Fatih Tekke, ekibiyle araştırmaları sürdürüyor. Radardaki isimlerden birinin ise Dodi Lukebakio olduğu öğrenildi.