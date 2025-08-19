Transferde bomba gelişme: Galatasaray, Manuel Akanji için düğmeye bastı!

Galatasaray, savunmaya dev bir takviye için harekete geçti. Manchester City’nin deneyimli stoperi Manuel Akanji için resmi teklif yapıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Galatasaray, İngiltere Premier Lig devi Manchester City forması giyen Manuel Akanji için resmi teklifini kulübe iletti. Süreçle birlikte “kulüpler arası resmi görüşmelerin başladığı” netlik kazandı. Sarı kırmızılıların bu hamlesi, transfer gündemine adeta bomba gibi düştü.

MENAJER İSTANBUL YOLCUSU

Transfer sürecinde kritik adımlardan biri de atılmak üzere. Oyuncunun temsilcisinin bu hafta İstanbul’a gelerek Galatasaray ile görüşmelere katılacağı ifade edildi. Bu gelişme, transfer masasında somut adımların atılacağına işaret ediyor.

Transfermarkt’ın haberine göre, Galatasaray oyuncunun menajeriyle temasa geçti ve şartlarını sordu. Gelen bilgilere göre, Akanji’nin maaşında indirim yapması durumunda teklif resmiyet kazanacak. 

Galatasaray daha önce Akanji’ye yaklaşık 5 milyon euro teklif etmişti. Ancak oyuncu tarafının, 7,5 milyon euro maaş beklentisinde ısrar ettiği iddia edilmişti. 

