Transferde ipler koptu! "Bize hastayım dedi, İstanbul'a gitti!" Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı isim masadan kalktı
Sarı-kırmızılı ekibin kış transfer dönemindeki ilk takviyesi olması beklenen ve imza için İstanbul'a gelen genç yetenek ile ipler koptu. Alman kulübünden gelen sert açıklama, FIFA riski ve masadaki maaş farkı transferi çıkmaza soktu.
Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan ve transferini açıklamaya hazırlandığı Borussia Mönchengladbach'ın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner konusunda beklenmedik gelişmeler yaşandı.
Sarı-kırmızılıların devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesi olması planlanan genç futbolcu, sözleşme görüşmelerini nihayete erdirmek üzere Cuma günü İstanbul'a gelmişti. Ancak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması beklenirken transfer süreci olumsuz sonuçlandı.
'BİZE HASTA OLDUĞUNU SÖYLEDİ'
Transferin gerçekleşmeme nedenlerinden biri, oyuncunun kulübü Borussia Mönchengladbach'tan gelen flaş açıklama oldu. Augsburg ile oynanan maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, oyuncunun izinsiz seyahat ettiğini ima etti.
Schröder konuyla ilgili olarak, "Son birkaç gün ve Güner'in İstanbul'a gitmesi biz şaşırttı çünkü bize herhangi bir teklif ulaşmadı. Bize hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. Birisi bizden bir şey istiyorsa, numaralar ve mail adreslerimiz mevcut. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri." ifadelerini kullandı.
Can Armando Güner, kulübü Mönchengladbach'ın kendisini FIFA'ya şikayet etme ihtimali nedeniyle Galatasaray'a imza atmaktan vazgeçti. Ancak krizin tek sebebi bu değildi.
Hürriyet'in haberine göre; oyuncu mali şartlar konusunda da hayal kırıklığı yaşadı. Menajerlerin kendisine yıllık 600 bin Euro kazancağı yönünde vaatlerde bulunmasına karşın, Galatasaray yönetiminin masada yıllık 250 bin Euro teklif etmesi Güner'i şaşırttı. Teklif edilen rakam ile vaat edilen rakam arasındaki uçurumun, genç oyuncunun Almanya'ya dönme kararında etkili olduğu belirtildi.
EZELİ RAKİP FENERBAHÇE DEVREDE
Galatasaray ile görüşmelerin tıkanmasının hemen ardından transferde yeni bir perde açıldı. Can Armando Güner için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi. Genç oyuncunun menajerinin, sarı-lacivertli kulüple görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a geldiği bilgisine ulaşıldı.
Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.78 boyundaki Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımıyla 14 maça çıktı. Genç kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.