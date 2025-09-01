Transferde kritik saatler! Galatasaray, milli kaleci ile anlaştı

Muslera sonrası kaleyi emanet edecek ismi arayan Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır ile prensipte el sıkıştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Galatasaray, kaleci transferinde düğmeye bastı ve Türkiye’nin en değerli file bekçilerinden biri olan Uğurcan Çakır ile anlaşma sağladı. Spor basınının güvenilir isimlerinden Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, sarı-kırmızılılar, Uğurcan ile tüm şartlarda el sıkıştı. Gözler şimdi Trabzonspor yönetiminde.

Galatasaray’ın Uğurcan için yaptığı resmi teklifin ardından Trabzonspor yönetimi acil olarak toplandı. Bordo-mavililerin, hem teklifin mali yapısını hem de kaleci transferi planlamasını göz önünde bulundurarak karar vereceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı yönetim 20 milyon euro + Berkan Kutlu teklifi yapmıştı. İddialara göre Trabzonspor, Uğurcan Çakır için veda hazırlığı yapıyor.

