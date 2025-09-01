Transferde kritik saatler! Galatasaray, milli kaleci ile anlaştı

Galatasaray, kaleci transferinde düğmeye bastı ve Türkiye’nin en değerli file bekçilerinden biri olan Uğurcan Çakır ile anlaşma sağladı. Spor basınının güvenilir isimlerinden Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, sarı-kırmızılılar, Uğurcan ile tüm şartlarda el sıkıştı. Gözler şimdi Trabzonspor yönetiminde.

Galatasaray’ın Uğurcan için yaptığı resmi teklifin ardından Trabzonspor yönetimi acil olarak toplandı. Bordo-mavililerin, hem teklifin mali yapısını hem de kaleci transferi planlamasını göz önünde bulundurarak karar vereceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı yönetim 20 milyon euro + Berkan Kutlu teklifi yapmıştı. İddialara göre Trabzonspor, Uğurcan Çakır için veda hazırlığı yapıyor.