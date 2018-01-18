"Takımımıza en uygun oyuncuları, en yakın zamanda kadromuza katacağız"

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'un kulüp başkanı Mustafa Üstek, transferlerin devam edeceğini bildirdi.



Üstek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün transfer yasağının kaldırılmasının ardından iyi transferler yaptıklarını belirtti.



Aldıkları 5 futbolcudan memnun olduğunu ifade eden Üstek, "Transferlerimiz gayet yerinde, çok olumlu transferler gerçekleştirdik. Transferlerimiz devam edecek ancak taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyorum. Takımımıza en uygun oyuncuları, en yakın zamanda kadromuza katacağız." diye konuştu.



Öte yandan, Denizlisporlu futbolcular, kulüp tesislerinde sağlık taramasından geçirildi. Kulüp doktoru Ahmet Edremit, yaptığı açıklamada, elde edecekleri sonuçları teknik ekiple paylaşacaklarını belirterek, "Teknik ekibimiz tarafından bu bilgiler ışığında takımımızın programı düzenlenecek. Futbolcularımızın daha performanslı çalışmalarını ve takımımıza daha çok faydalı olmalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.