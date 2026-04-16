Trendyol 1. Lig'de 36. hafta hakemleri açıklandı: İşte görev alacak isimler
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 36. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri resmi olarak duyurdu.
Trendyol 1. Lig heyecanı 36. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligde bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemlerin listesini kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
18 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı
19 Nisan Pazar:
16.00 Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay
16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ozan Ergün
16.00 Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor: Yiğit Arslan
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyerspor: Süleyman Bahadır
16.00 Boluspor-Adana Demirspor: Yusuf Ziya Gündüz
16.00 Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Çakır
16.00 Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Raşit Yorgancılar
16.00 Manisa FK-Serikspor: Ömer Faruk Gültekin