Trendyol 1. Lig'de 36. hafta hakemleri açıklandı: İşte görev alacak isimler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 36. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri resmi olarak duyurdu.

Simge Sarıyar
Trendyol 1. Lig heyecanı 36. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ligde bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemlerin listesini kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta hakemleri açıklandı: İşte görev alacak isimler - Resim: 3

18 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı

19 Nisan Pazar:

16.00 Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay

16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ozan Ergün

16.00 Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor: Yiğit Arslan

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyerspor: Süleyman Bahadır

16.00 Boluspor-Adana Demirspor: Yusuf Ziya Gündüz

16.00 Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Çakır

16.00 Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Raşit Yorgancılar

16.00 Manisa FK-Serikspor: Ömer Faruk Gültekin

