Trendyol 1. Lig’de nefesler tutuldu! Sarıyer ile Vanspor karşı karşıya: İşte maç saati ve yayın bilgileri...

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sarıyer, Play-Off hattındaki Vanspor’u ağırlıyor. İki takım da son haftalardaki form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.30’da başlayacak.

Maç, TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin hakemi Berkay Erdemir olacak.

SARIYER KÜME HATTINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Ligde 12 maçta topladığı 8 puanla 18. sırada bulunan Sarıyer, son haftalardaki istikrarsız performansını telafi etmek istiyor. İstanbul ekibinin ilk 11'i şöyle: Alperen Uysal, Fethi Özer, Metehan, Oğuzhan, Ömer, H. Traore, M. Camara, Muhammet, J. Anziani, A. Urie, M. Dembele

VANSPOR’UN GÖZÜ ÜST SIRALARDA

12 maçta 20 puan toplayarak 7. sırada yer alan Vanspor FK, galibiyet serisini sürdürüp ilk 6’ya girmeyi hedefliyor. Van ekibinin ilk 11’i ise şöyle: Çağlar Akbaba, Erdi Dikmen, Sabahattin, N. Oulare, X. Regis, Jefferson, Mehmet, A. Traore, Faruk Can, Erdem, A. Vlachomitros

Sarıyer son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alırken; Vanspor FK 2 galibiyet ve 3 beraberlikle yenilmezliğini koruyor. Bu zorlu karşılaşma, iki farklı hedefe sahip takımın kaderini etkileyecek nitelikte.

