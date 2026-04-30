Trendyol Süper Lig 32. hafta hakemleri açıklandı

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Trendyol Süper Lig 32. hafta hakemleri açıklandı - Resim: 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri resmi bir açıklamayla duyurdu.

1 7
Trendyol Süper Lig 32. hafta hakemleri açıklandı - Resim: 2

İşte müsabakalarda görev alacak hakemler:

2 7
Trendyol Süper Lig 32. hafta hakemleri açıklandı - Resim: 3

Yarın:

17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

3 7
Trendyol Süper Lig 32. hafta hakemleri açıklandı - Resim: 4

2 Mayıs Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

4 7
Trendyol Süper Lig 32. hafta hakemleri açıklandı - Resim: 5

20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

5 7
Trendyol Süper Lig 32. hafta hakemleri açıklandı - Resim: 6

3 Mayıs Pazar:

20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

6 7
Trendyol Süper Lig 32. hafta hakemleri açıklandı - Resim: 7

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol

7 7
Türkiye Futbol Federasyonu hakem