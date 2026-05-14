Trendyol Süper Lig 34. hafta hakemleri açıklandı: Son haftada iki kadın hakem
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla ligin kapanış fikstüründe görev yapacak isimleri duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de sezon, yarın, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri oynanacak müsabakalarla tamamlanıyor. Hakem atamalarının belli olmasıyla birlikte gözler ligin son düdüklerine çevrildi.
SÜPER LİG'İN KAPANIŞINDA İKİ KADIN HAKEM SAHAYA İNİYOR
TFF'nin belirlediği atama listesine göre, ligin son haftasındaki iki mücadeleyi kadın hakemler yönetecek.
Süper Lig’de 34. ve son haftanın programı ile maçları yönetecek hakemlerin tam listesi şu şekilde:
Yarın
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak
16 Mayıs Cumartesi
17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay
20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk
17 Mayıs Pazar
17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan
20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler