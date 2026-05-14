Trendyol Süper Lig 34. hafta hakemleri açıklandı: Son haftada iki kadın hakem

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Simge Sarıyar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla ligin kapanış fikstüründe görev yapacak isimleri duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de sezon, yarın, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri oynanacak müsabakalarla tamamlanıyor. Hakem atamalarının belli olmasıyla birlikte gözler ligin son düdüklerine çevrildi.

SÜPER LİG'İN KAPANIŞINDA İKİ KADIN HAKEM SAHAYA İNİYOR

TFF'nin belirlediği atama listesine göre, ligin son haftasındaki iki mücadeleyi kadın hakemler yönetecek.

Süper Lig’de 34. ve son haftanın programı ile maçları yönetecek hakemlerin tam listesi şu şekilde:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak

16 Mayıs Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay

20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk

17 Mayıs Pazar

17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan

20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

