Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun üçüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

25 Ağustos Cuma:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

26 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk

27 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman



19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu