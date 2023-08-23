Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun üçüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

25 Ağustos Cuma:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

26 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk

27 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman


19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli olduBeşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli olduSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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