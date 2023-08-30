Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.Hangi maçta hangi hakemin görev yapacağı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor.İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.Hangi maçta hangi hakemin görev yapacağı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE 4. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:
1 Eylül Cuma:
21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar
21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
2 Eylül Cumartesi:
19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: Yasin Kol
21.45 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan
3 Eylül Pazar:
19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker
19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: Zorbay Küçük
21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
Kaynak: Anadolu Ajansı