Trendyol Süper Lig'de Maçlar Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Liglere verilen 2 haftalık devre arasının ardından ligin ikinci yarısı 19. hafta mücadeleleriyle başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın üç karşılaşma oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

5 Ocak Cuma:

17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor

20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa

6 Ocak Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor

16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor

19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor

19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük

7 Ocak Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor

16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor