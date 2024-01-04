Trendyol Süper Lig'de Maçlar Başlıyor
Trendyol Süper Lig'e verilen 2 haftalık devre arası sona erdi. Ligde heyecan, yarın oynanacak 3 maçla yeniden başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Liglere verilen 2 haftalık devre arasının ardından ligin ikinci yarısı 19. hafta mücadeleleriyle başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın üç karşılaşma oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
5 Ocak Cuma:
17.00 Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor
20.00 Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa
6 Ocak Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor
16.00 RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor
19.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor
19.00 Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük
7 Ocak Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor
16.00 İstanbulspor-Fenerbahçe
19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor
Kaynak: Anadolu Ajansı