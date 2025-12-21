Tribün gücü ortaya çıktı! En çok taraftarın gittiği stadyumlar belli oldu

Süper Lig’de rekabet sahada olduğu kadar tribünlerde de sürüyor. 2025-2026 sezonu verileri, en çok taraftarın gittiği stadyumları ve zirvedeki kulübün seyirci ortalamasını ortaya koydu.

Şampiyonluk yarışı kızışırken taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmıyor. İç saha maçları her hafta on binlerce futbolseveri stadyumlara çekiyor.

2025-2026 sezonunda 17. hafta maçları sürerken, tribün ortalamalarına göre en çok seyirci çeken stadyumlar sıralandı.

18. SIRA – ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU (FATİH KARAGÜMRÜK)

Seyirci ortalaması: 1.487

17. SIRA – RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI (KASIMPAŞA)

Seyirci ortalaması: 2.600

16. SIRA – RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI (EYÜPSPOR)

Seyirci ortalaması: 3.294

15. SIRA – ALANYA OBA STADI

Seyirci ortalaması: 4.376

14. SIRA – BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU

Seyirci ortalaması: 5.055

13. SIRA – ANTALYA STADI

Seyirci ortalaması: 7.192

12. SIRA – ÇAYKUR DİDİ STADYUMU (RİZESPOR)

Seyirci ortalaması: 7.146

11. SIRA – ERYAMAN STADYUMU (GENÇLERBİRLİĞİ)

Seyirci ortalaması: 10.637

10. SIRA – RHG ENERTÜRK ENERJİ STADYUMU (KAYSERİSPOR)

Seyirci ortalaması: 11.976

9. SIRA – GAZİANTEP STADYUMU

Seyirci ortalaması: 11.321

8. SIRA – SAMSUN YENİ 19 MAYIS STADYUMU

Seyirci ortalaması: 11.578

7. SIRA – KONYA BÜYÜKŞEHİR STADYUMU

Seyirci ortalaması: 13.606

6. SIRA – GÜRSEL AKSEL STADYUMU (GÖZTEPE)

Seyirci ortalaması: 18.256

5. SIRA – KOCAELİ STADYUMU

Seyirci ortalaması: 19.489

4. SIRA – PAPARA PARK (TRABZONSPOR)

Seyirci ortalaması: 26.845

3. SIRA – TÜPRAŞ STADYUMU (BEŞİKTAŞ)

Seyirci ortalaması: 31.260

2. SIRA – CHOBANİ STADI (FENERBAHÇE)

Seyirci ortalaması: 40.358

1. SIRA – RAMS PARK (GALATASARAY)

Seyirci ortalaması: 44.337

