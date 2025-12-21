Tribün gücü ortaya çıktı! En çok taraftarın gittiği stadyumlar belli oldu
Süper Lig’de rekabet sahada olduğu kadar tribünlerde de sürüyor. 2025-2026 sezonu verileri, en çok taraftarın gittiği stadyumları ve zirvedeki kulübün seyirci ortalamasını ortaya koydu.
Şampiyonluk yarışı kızışırken taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmıyor. İç saha maçları her hafta on binlerce futbolseveri stadyumlara çekiyor.
2025-2026 sezonunda 17. hafta maçları sürerken, tribün ortalamalarına göre en çok seyirci çeken stadyumlar sıralandı.
18. SIRA – ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU (FATİH KARAGÜMRÜK)
Seyirci ortalaması: 1.487
17. SIRA – RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI (KASIMPAŞA)
Seyirci ortalaması: 2.600
16. SIRA – RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI (EYÜPSPOR)
Seyirci ortalaması: 3.294
15. SIRA – ALANYA OBA STADI
Seyirci ortalaması: 4.376
14. SIRA – BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU
Seyirci ortalaması: 5.055
13. SIRA – ANTALYA STADI
Seyirci ortalaması: 7.192
12. SIRA – ÇAYKUR DİDİ STADYUMU (RİZESPOR)
Seyirci ortalaması: 7.146
11. SIRA – ERYAMAN STADYUMU (GENÇLERBİRLİĞİ)
Seyirci ortalaması: 10.637
10. SIRA – RHG ENERTÜRK ENERJİ STADYUMU (KAYSERİSPOR)
Seyirci ortalaması: 11.976
9. SIRA – GAZİANTEP STADYUMU
Seyirci ortalaması: 11.321
8. SIRA – SAMSUN YENİ 19 MAYIS STADYUMU
Seyirci ortalaması: 11.578
7. SIRA – KONYA BÜYÜKŞEHİR STADYUMU
Seyirci ortalaması: 13.606
6. SIRA – GÜRSEL AKSEL STADYUMU (GÖZTEPE)
Seyirci ortalaması: 18.256
5. SIRA – KOCAELİ STADYUMU
Seyirci ortalaması: 19.489
4. SIRA – PAPARA PARK (TRABZONSPOR)
Seyirci ortalaması: 26.845
3. SIRA – TÜPRAŞ STADYUMU (BEŞİKTAŞ)
Seyirci ortalaması: 31.260
2. SIRA – CHOBANİ STADI (FENERBAHÇE)
Seyirci ortalaması: 40.358
1. SIRA – RAMS PARK (GALATASARAY)
Seyirci ortalaması: 44.337