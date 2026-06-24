Tribünde saatlerce kıpırdamadan durdu! Dünya Kupası'na damga vuran Kongolu taraftar 'Lumumba Vea' kimdir, neden tek eli havada bekliyor?
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 52 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Kolombiya ile karşılaştığı maça, tribünde saatlerce tek eli havada sabit bekleyen Michel Kuka Mboladinga damga vurdu.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, yarım asrı aşkın bir sürenin ardından yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkarken, turnuvanın en çok konuşulan anlarından biri Kolombiya maçında yaşandı.
Vize problemleri sebebiyle milli takımının turnuvadaki ilk mücadelesini kaçıran Michel Kuka Mboladinga, dün sabaha karşı oynanan Kolombiya karşılaşmasında tribündeki yerini aldı.
Kamuoyunda "Lumumba Vea" lakabıyla tanınan Kongolu taraftar, maç boyunca klasikleşen duruşunu sergileyerek uzun süre kıpırdamadan ayakta bekledi.
Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, birçok futbolsever onun bu performansını şimdiden turnuvanın unutulmaz anlarından biri olarak değerlendirdi.
2013 yılından bu yana milli takımın oynadığı maçlara giderek tribünde bir eli havada sabit bekleyen Mboladinga, sergilediği bu duruşu ülkesinin tarihi mirasına sahip çıkmayı ve milli takım oyuncularının motivasyonunu artırmayı hedefleyen bir vatanseverlik misyonu olarak nitelendiriyor.
Dünya Kupası vesilesiyle bu hatırayı uluslararası arenada yaşatmayı amaçlayan taraftarın birebir kopyaladığı duruş ise başkent Kinşasa'da bulunan Patrice Lumumba heykeline ait.
Mboladinga'nın tribünlere taşıdığı Patrice Lumumba, yaklaşık 75 yıl boyunca Belçika'nın sömürgesi konumunda olan Kongo'nun bağımsızlık mücadelesinin sembol ismi ve ülkenin ilk başbakanıydı.
Ülke, 30 Haziran 1960 tarihinde bağımsızlığını kazandığında devir teslim töreninde kürsüye çıkan Lumumba, sömürge yönetimi döneminde işlenen tüm suçları açıkça anlattı ve halk tarafından coşkuyla alkışlandı.
Ancak bu konuşmanın ardından ülkenin yeraltı kaynaklarını kamulaştırma adımları atması ve Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile yakınlaşması siyasi dengeleri değiştirdi.
Lumumba, bağımsızlık ilanından sadece birkaç ay sonra Amerika Birleşik Devletleri destekli bir askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldı.
Ocak 1961'de tutuklanan siyasetçi önce infaz edildi, ardından cesedi asitle eritilerek yok edildi. Bu kanlı sürecin ardından Kongo, tam 30 yıl boyunca cunta yönetimi altında kaldı.
Tarihe geçen bu siyasi cinayetin ardından uzun yıllar süren sessizlik, Belçika parlamentosunun 2002 yılında yaşananlardaki ahlaki sorumluluğunu resmen kabul etmesiyle bozuldu.
Asitle yok edilen Lumumba'dan geriye kalan tek diş ise bu karardan 10 sene sonra Kongo'daki ailesine teslim edilebildi.