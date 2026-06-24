Tribünde saatlerce kıpırdamadan durdu! Dünya Kupası'na damga vuran Kongolu taraftar 'Lumumba Vea' kimdir, neden tek eli havada bekliyor?

2013 yılından bu yana milli takımın oynadığı maçlara giderek tribünde bir eli havada sabit bekleyen Mboladinga, sergilediği bu duruşu ülkesinin tarihi mirasına sahip çıkmayı ve milli takım oyuncularının motivasyonunu artırmayı hedefleyen bir vatanseverlik misyonu olarak nitelendiriyor.