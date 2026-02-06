Tribünden düşerek ölen gencin babasından yürek yakan feryat: "Ben seni maç için mi büyüttüm oğlum?"

"BEN SENİ MAÇ İÇİN Mİ BÜYÜTTÜM OĞLUM"

Oğlunun bu ay askere gideceğini belirten ve stadyumdaki ihmale isyan eden acılı baba, "Ben ne yapacağım sensiz babacağım? Ben seni maç için mi büyüttüm oğlum. Bir yeri kapatamadılar orada. Gitti oğlum, yok artık, kimse göremez. Askere gidecekti, oğluma eğlence yapacaktım. Oğlum senin burada ne işin var, eve gidelim. Ben onu bu ay askere gönderecektim" sözleriyle gözyaşı döktü.