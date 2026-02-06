Tribünden düşerek ölen gencin babasından yürek yakan feryat: "Ben seni maç için mi büyüttüm oğlum?"
Kocaelispor - Beşiktaş maçında tribün değiştirirken 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki taraftarın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Oğlunun tabutuna sarılan babanın isyanı yürekleri dağladı.
Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanan Kocaelispor - Beşiktaş karşılaşması sırasında yaşanan tribün kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Harda Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı.
Maç esnasında tribün değiştirmek isterken 10 metrelik yükseklikten stadyumun dış zeminine düşerek yaşamını yitiren genç taraftar için İzmit Fatih Mahallesi'ndeki Zeytinlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninde Kocaelispor bayrağına sarılı tabutun başında bekleyen baba Fehmi Kaçmaz ve ağabey Savaş Kaçmaz, taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti.
"BEN SENİ MAÇ İÇİN Mİ BÜYÜTTÜM OĞLUM"
Oğlunun bu ay askere gideceğini belirten ve stadyumdaki ihmale isyan eden acılı baba, "Ben ne yapacağım sensiz babacağım? Ben seni maç için mi büyüttüm oğlum. Bir yeri kapatamadılar orada. Gitti oğlum, yok artık, kimse göremez. Askere gidecekti, oğluma eğlence yapacaktım. Oğlum senin burada ne işin var, eve gidelim. Ben onu bu ay askere gönderecektim" sözleriyle gözyaşı döktü.
Öğle vakti kılınan cenaze namazında acılı aileyi kent protokolü ve spor camiası yalnız bırakmadı. Törene; Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipoğlu ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus katıldı.
Ayrıca Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Teknik Direktör Selçuk İnan, futbolculardan Gökhan Demirci, Ahmet Oğuz ve Muharrem Cinan ile Hodri Meydan Taraftar Grubu Başkanı Enver Güler de cenazede hazır bulundu.
Harda Kaçmaz'ın naaşı, kılınan namazın ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.