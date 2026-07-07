TRT Spikeri Özkan Öztürk'ten canlı yayında Trump göndermesi!

Belçika'nın gollerini Charles De Ketelaere (2), Hans Vanaken ve Romelu Lukaku kaydederken, ABD'nin tek golü Malik Tillman'dan geldi. Bu sonucun ardından Belçika, çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Ancak maçın skorundan ziyade, TRT spikeri Özkan Öztürk'ün bitiş düdüğüyle birlikte yaptığı kısa yorum sosyal medyanın gündemine oturdu.

BALOGUN VE TRUMP KRİZİ MAÇ ÖNCESİNE DAMGA VURMUŞTU

Karşılaşma öncesinde gündemin en sıcak başlıklarından biri Folarin Balogun'un cezası olmuştu. Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ABD'li futbolcunun cezası daha sonra ertelenmiş ve Balogun'un Belçika karşısında forma giymesine izin verilmişti. Bu karar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, FIFA'nın aldığı karar uzun süre tartışıldı.

Sürecin arkasındaki perde arkası ise siyaset ve spor dünyasını karşı karşıya getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Balogun'un gördüğü kırmızı kartın yeniden değerlendirilmesi için FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğrulamıştı. Trump, pozisyonun kırmızı kart gerektirmediğini düşündüğünü ifade ederken, kararın gözden geçirilmesini istediğini açıklamıştı. Liderlerin bu teması sonrası oyuncunun cezasının ertelenmesi, uluslararası spor kamuoyunda geniş tartışmalara neden olmuştu.

ÖZKAN ÖZTÜRK'ÜN İRONİK SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte TRT spikeri Özkan Öztürk'ün mikrofon başında yaptığı canlı değerlendirme dikkat çekti. Öztürk'ün, "Ve maç bitti! Son dakikada bir değişiklik olmazsa ABD turnuvaya veda etti." şeklindeki ifadeleri, ekran başındaki milyonlarca izleyici tarafından paylaşıldı.

Bu kısa ve çarpıcı cümle, birçok futbolsever ve sosyal medya kullanıcısı tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Balogun sürecindeki masa başı girişimlerine yönelik zekice ve ironik bir gönderme olarak yorumlanarak gecenin en çok konuşulan olayları arasına girdi.