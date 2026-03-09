TRT Spor yayın akışı 10 Mart: Bugün hangi maçlar şifresiz?
Futbolseverlerin merakla beklediği 10 Mart Salı günü TRT ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçlar belli oldu. TRT Spor’da üç karşılaşma canlı ve ücretsiz olarak ekranlara gelecek.
Futbolseverler 10 Mart Salı günü TRT ekranlarında yayınlanacak maçları araştırmaya başladı. TRT Spor’da gün boyunca farklı saatlerde oynanacak bazı karşılaşmalar şifresiz olarak yayınlanacak.
TRT ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek. İşte 10 Mart Salı günü TRT Spor’da şifresiz yayınlanacak maçlar:
Vanspor – Adana Demirspor
TFF 1. Lig
TRT Spor – 13.30
Serik Bld. – Pendikspor
TFF 1. Lig
TRT Spor – 16.00
Manisa FK – Sarıyer
TFF 1. Lig
TRT Spor – 20.00
Futbolseverler bu karşılaşmaları TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.