TRT’de bugün hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte 9 Kasım maç programı

TRT ekranlarında bugün futbol heyecanı yaşanacak. 9 Kasım Pazar günü birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşuyor. TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarında yayınlanacak maçlar şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor kanalında saat 13.30’da Erzurumspor – Esenler Erokspor karşılaşmasıyla başlayan futbol heyecanı, saat 16.00’da oynanacak Pendikspor – Ümraniyespor maçıyla devam edecek.

Ulusal kanallar arasında yer alan TRT Spor Yıldız ise bugün milli heyecana ev sahipliği yapacak. Türkiye – Azerbaycankarşılaşması saat 16.00’da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT’nin farklı kanallarında gün boyunca toplam üç karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Müsabakalar, izleyiciler tarafından TRT’nin resmi yayın akışı üzerinden de takip edilebilecek.