TRT’de yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte 21 Kasım listesi

21 Kasım Cuma günü TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlanacak karşılaşma belli oldu. Futbolseverler ücretsiz şekilde takip edebilecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Futbolseverler 21 Kasım Cuma günü TRT ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları araştırıyordu. TRT Spor’un canlı ve ücretsiz yayın programı açıklandı.

Yapılan duyuruya göre yarın TRT Spor ekranlarından Trendyol 1. Lig karşılaşması şifresiz şekilde futbolseverlerle buluşacak.

Şifresiz yayınlanacak maç şöyle:

Manisa FK – Adana Demirspor
Trendyol 1. Lig
TRT Spor – 20.00

TRT şifresiz maçlar
