Trump, FIFA Başkanı Infantino ile görüştüğünü doğruladı! "Spordan çok iyi anlarım, o pozisyon faul değildi"
ABD Başkanı Donald Trump, milli futbolcu Folarin Balogun’un iptal edilen kırmızı kart cezası için FIFA Başkanı Gianni Infantino ile temas kurduğunu doğruladı.
Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda basın mensuplarının karşısına geçen Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan ve büyük bir krize dönüşen yaptırım kararına ilişkin soruları yanıtladı.
ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun'un gördüğü kırmızı kartın ardından cezasının ertelenmesi süreciyle ilgili detayları paylaşan Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile konuyu görüştüğünü teyit etti.
KARARA MÜDAHALE İDDİALARINA YANIT
Sahadaki pozisyonun şiddet içermediğini belirten ABD Başkanı, Infantino ile yaptığı görüşmenin içeriğine dair detayları aktarırken doğrudan şu ifadeleri kullandı: "İnceleme talep ettim çünkü bunun faul olmadığını düşündüm. Bu, birinin birine yumruk atıp yüzüne vurması gibi bir şey değildi."
Kırmızı kart kararının çıktığı anın koşan iki oyuncunun "tesadüfen birbirine çarpması" olduğunu savunan Trump, "Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı." dedi.
Kırmızı kart gören bir oyuncunun bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini o an öğrendiğini aktaran Trump, karşılaştıkları bu tablonun "çok büyük bir haksızlık" olduğunu dile getirdi.
Yetkililere herhangi bir talimat vermediğinin altını çizen Trump, "Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler." diye ekledi.
NE OLMUŞTU?
25 yaşındaki ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz tarihinde ülkesinin Bosna-Hersek'e karşı oynadığı son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından toplanan FIFA Disiplin Kurulu, futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelediğini duyurmuştu.
Erteleme kararının resmiyet kazanmasıyla birlikte Donald Trump sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.
RAKİP BELÇİKA KURAL İHLALİ GEREKÇESİYLE AYAKLANDI
ABD'nin son 16 turunda eşleştiği Belçika cephesi, tartışmalı ceza ertelemesi kararına sert bir tepki gösterdi. Belçika Futbol Federasyonu yetkilileri, Balogun'un cezasının ortadan kaldırılmasını "şaşkınlık içinde" karşıladıklarını belirterek, bu uygulamanın FIFA disiplin talimatının 66.4 maddesiyle açıkça çeliştiğini vurguladı.
Federasyon tarafından yapılan bilgilendirmede, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılım sağlayan tüm takımların meşru haklarını korumak, aynı zamanda adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına bütün seçeneklerin araştırıldığı bildirildi.