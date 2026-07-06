Trump, FIFA Başkanı Infantino ile görüştüğünü doğruladı! "Spordan çok iyi anlarım, o pozisyon faul değildi"

Yetkililere herhangi bir talimat vermediğinin altını çizen Trump, "Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler." diye ekledi.