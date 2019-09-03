TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.



TSYD'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Spor Genel Müdürü ve TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da yer aldı.



Nihat Özdemir, TSYD ile ilişkilerin bu dönemde de en yoğun bir şekilde süreceğini vurgulayarak, Oğuz Tongsir'e milli forma hediye etti.