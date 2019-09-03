Gerekçeli kararı açıklandı
Gerekçeli kararı açıklandı
Orman yangınları kontrol altına alındı
Orman yangınları kontrol altına alındı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

TSYD'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

TSYD'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TSYD'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Spor Genel Müdürü ve TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da yer aldı.

Nihat Özdemir, TSYD ile ilişkilerin bu dönemde de en yoğun bir şekilde süreceğini vurgulayarak, Oğuz Tongsir'e milli forma hediye etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Spor Yazarları Derneği #Türkiye Futbol Federasyonu #Oğuz Tongsir #nihat özdemir #futbol
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.