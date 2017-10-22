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Tudor'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala kritik karar

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç öncesinde teknik direktör Tudor'dan sürpriz kadro değişikliği geldi.

Tudor'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala kritik karar

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç öncesinde teknik direktör Tudor'dan sürpriz kadro değişikliği geldi.

Galatasaray Teknik direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini belirledi. Hırvat teknik adam sürpriz bir değişikliğe giderek dörtlü savunmadan üçlü savunmaya geçti. Derbide üçlü savunmada Maicon, Serdar Aziz ve Denayer'e yer verecek.

Öte yandan Hırvat teknik adam Rorigues'i kadroya dahil etmedi. Statü gereği 12 yabancı bulundurması gereken Galatasaray'da Tudor tercihini kaleci Carrasso'dan yana kullandı.

İşte Tudor'un ilk 11'i:

Muslera, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Mariano, Fernanado, NDiaye, Tolga, Belhanda, Feghouli ve Gomis (BipSpor)

Etiketler; #tudor #Galatasaray #fenerbahçe
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