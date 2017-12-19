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Tudor, Galatasaraylı futbolcularla vedalaştı

Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Igor Tudor, Sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı.

Tudor, Galatasaraylı futbolcularla vedalaştı

Tudor, futbolculara yaptığı veda konuşmasında, "Şampiyon olacaksınız, inanıyorum" dedi

Galatasaray ile yolları ayrılan teknik direktör Igor Tudor, Sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı.

Sarı-kırmızılı takım, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenör Emrah Bayraktar yönetiminde gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman öncesi Florya'ya gelen Hırvat çalıştırıcı Tudor, Sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı. Tudor'un futbolculara, "Göztepe maçında bol şans diliyorum. Bu sezon da şampiyon olacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi.

ÖZBEK DE FLORYA'DA
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Florya Tesisleri'ne gelerek takıma moral verdi. İdman öncesi kamp binasında futbolcularla bir araya gelen Özbek'in, "Siz yolunuza devam edeceksiniz ve Mayıs ayında şampiyonluğu göğüsleyeceksiniz" konuşmasını yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Galatasaray #Igor Tudor
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