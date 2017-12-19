banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Tudor'un gönderilmesi Hırvatistan basınında

Galatasaray'ın teknik direktör Igor Tudor'un görevine son vermesi, Hırvatistan basınında geniş yer aldı.

Tudor'un gönderilmesi Hırvatistan basınında

Galatasaray'ın teknik direktör Igor Tudor'un görevine son vermesi, Hırvatistan basınında geniş yer aldı.

Hırvatistan'ın köklü gazetelerinden Jutarnji List, "Türkiye'de zor günler" başlıklı haberinde, Tudor'un yeterli bir performans sergileyemediğini belirterek, "Liderliği kaptırdı, kovuldu. Galatasaray, son dönemde deplasmanda kötü bir oyun sergiledi." ifadelerine yer verdi.

Haberde, Hırvat teknik adamın kredisini tükettiği kaydedilerek, "Tudor, sezon ortasında kovuldu. Büyük hayal kırıklığı yaşattı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hırvatistan'ın resmi haber ajansı Hina, "Tudor, Galatasaray'dan kovuldu" manşetiyle verdiği haberinde, sarı-kırmızılı takımın son lig maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilerek son dönemde çok fazla puan kaybı yaşadığına dikkati çekti.

Gol isimli haber sitesi ise "Kötü sonuçlar Tudor'un sonunu getirdi" başlığıyla okuyucularına sunduğu haberde, Hırvat teknik adamın son yenilgisinin ardından verdiği röportaja yer verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Galatasaray #Igor Tudor
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bursaspor'un ilk 7'ye karşı galibiyeti yok
Sonraki Haber
Ürkmezgil: Maça gelmeyenler kafasını duvarlara vuruyordur
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.