TÜMOSAN Konyaspor'da Ali Çamdalı dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı devam ederken TÜMOSAN Konyaspor'da önemli bir gelişme yaşandı.

Şu ana kadar Süper Lig'deki 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 11 puan toplayarak 11. sırada yer alan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Yeşil-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Ali Çamdalı ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.