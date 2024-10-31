TÜMOSAN Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Yeşil-beyazlılardan resmi açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı sürerken TÜMOSAN Konyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrılmıştı.

Ali Çamdalı'nın yerine getirilecek isim merakla beklenirken konuyla ilgili TÜMOSAN Konyaspor'dan açıklama geldi.

Yeşil-beyazlılarda Ali Çamdalı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.