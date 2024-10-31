TÜMOSAN Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Yeşil-beyazlılardan resmi açıklama geldi
Teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayıran TÜMOSAN Konyaspor'da göreve getirilen yeni isim belli oldu. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, takımın başına Recep Uçar'ın getirildiği ifade edildi.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı sürerken TÜMOSAN Konyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrılmıştı.
Ali Çamdalı'nın yerine getirilecek isim merakla beklenirken konuyla ilgili TÜMOSAN Konyaspor'dan açıklama geldi.
Yeşil-beyazlılarda Ali Çamdalı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
HOŞ GELDİN RECEP UÇAR! 🤝— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) October 31, 2024
Kulübümüz, Teknik Direktör Recep Uçar ile 2025-26 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.
Teknik Direktörümüz Recep Uçar’a Konyaspor’umuzda başarılar dileriz. 💚🤍 pic.twitter.com/55boHK9Ska
Kaynak: Anadolu Ajansı