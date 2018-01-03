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Tuna Altuna çeyrek finalde elendi

Milli tenisçi, İsveçli partneri Ymer ile çift erkeklerde mücadele ettiği Katar ExxonMobil Açık Turnuvası'nda çeyrek finali geçemedi

Tuna Altuna çeyrek finalde elendi

Milli tenisçi Tuna Altuna, çift erkeklerde mücadele ettiği Katar ExxonMobil Açık Turnuvası'nda çeyrek finalde elendi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen organizasyonda, çift erkekler çeyrek final mücadelesinde Tuna ile İsveçli partneri Elias Ymer, Avusturyalı Oliver Marach ve Hırvat Mate Pavic ikilisiyle karşılaştı.

Tuna Altuna-Elias Ymer çifti, 57 dakika süren müsabakayı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybederek çeyrek finali geçemedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Katar ExxonMobil Açık Turnuvası #tenis #Tuna Altuna
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