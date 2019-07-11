banner1005
Adrese teslim ihaleye mahkeme 'dur' dedi
Adrese teslim ihaleye mahkeme 'dur' dedi
Kum Zambakları tehdit altında
Kum Zambakları tehdit altında
Türkiye'den 'Uygur' kararı
Türkiye'den 'Uygur' kararı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Tunuslu Aymen Abdennour Kayserispor'da

İspanya'nın Valencia Kulübü, Aymen Abdennour'un Kayserispor'a transferi konusunda iki kulüp arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Tunuslu Aymen Abdennour Kayserispor'da

İspanya'nın Valencia Kulübü, 29 yaşındaki Tunuslu defans oyuncusu Aymen Abdennour'un Kayserispor'a transferi konusunda iki kulüp arasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Valencia Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Kayserispor ile varılan anlaşma gereği Aymen Abdennour'un sözleşmesinin feshedilmesinden sonra futbolcunun Türk kulübünde forma giyeceği belirtildi.

Valencia'ya 2015'te gelen ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Abdennour, 2017 yazında Fransa'nın Olympique Marsilya takımına kiralık olarak gitmişti.

Abdennour aynı zamanda Tunus Milli Takımı'nda da forma giyiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kayserispor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.