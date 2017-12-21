Dursun Özbek'in seçim kararıyla birlikte başkan adayı olduğunu Ulusal Kanal'da Futbol Tutkusu programında açıklayan Turgay Kıran, adaylıktan çekildiğini ve Özbek'in karşındaki adayı destekleyeceğini bildirdi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Kıran, Galatasaray Spor Kulübü'nü daha iyi yerlere götürmek için bu yarışa girecek arkadaşlarıma da tüm desteğimle yanlarında olacağım sözünü veriyorum." dedi.
Dursun Özbek'in seçim kararıyla birlikte başkan adayı olduğunu Ulusal Kanal'da Futbol Tutkusu programında açıklayan Turgay Kıran, adaylıktan çekildiğini ve Özbek'in karşındaki adayı destekleyeceğini bildirdi.
Dursun Özbek'in seçim kararıyla birlikte başkan adayı olduğunu Ulusal Kanal'da Futbol Tutkusu programında açıklayan Turgay Kıran, adaylıktan çekildiğini ve Özbek'in karşındaki adayı destekleyeceğini bildirdi.
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