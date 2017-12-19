Teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrıldığı Galatasaray'da kriz büyüyor. Yönetim, seçimli olağanüstü Genel Kurula gitme kararı aldı. Konuyla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten de bir açıklama geldi. Bu arada başkanlık için adaylar da belli oluyor. Kulübün eski 2. Başkanı Turgay Kıran, adaylığını Ulusal Kanal'da açıkladı

Sarı-Kırmızılı kulüpte olağanüstü gelişmeler yaşanıyor.



Galatasaray Yönetim Kurulu, Türk Telekom Stadı’nda Evkur Yeni Malatya yenilgisiyle teknik direktör İgor Tudor’un durumunu masaya yatırmak için acil olarak toplandı. Bu zirvede çıkan "olağanüstü seçim" kararı ise gündeme damgasını vurdu.



Yöneticilerin hemen hemen tamamı eylemleri ve söylemleriyle bardağı taşıran Hırvat hocanın gönderilmesinden yana karar aldı. Ve Tudor ile yollar ayrıldı.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise kongreye gitme isteği açıkladı. Yöneticilerin de onayı ile kongre ve seçim süreci başladı...



13 Ocak 2018'teki kongre, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci yarının başlayacağı 20 Ocak 2018’de yapılacak.



Dursun Özbek'in yönetim listesi de netleşiyor. Basketboldan sorumlu Can Topsakal ile Akhisar maçında taraftarlarla tartışan Alper Narman'ın kesin olarak listesinde yer almayacağı öğrenildi.



Galatasaray Başkanı genel kurul sürecine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Yönetim Kurulu'nda alınan kararın nedenini açıkladı, "şimdi camia olarak kenetlenme zamanı" dedi.



Yeni teknik direktör kim olacak sorusuna da yanıt verdi Dursun Özbek . Fatih Terim takımın başına gelecek iddiasının, Terim'e zarar verdiğini belirtti. Galatasaray'a faydalı olacak herkesle görüşeceğini söyledi.



TURGAY KIRAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI



Genel Kurul öncesi Dursun Özbek'e rakip adaylar da belli olmaya başladı. O isimlerden ilki de adaylığını Ulusal Kanal'da yayınlanan Futbol Tutkusu programında açıkladı. Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Turgay Kıran başkanlığa aday olduğunu açıkladı.



Öte yandan Sarı-Kırmızılı kulüpteki erken seçim kararında eski başkan Adnan Polat’ın da payı olduğu iddia ediliyor.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Kıran'ın yaptığı açıklamalar, gündem oldu.



Twitter'da 'gündem' sıralamasına giren Turgay Kıran, Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamalarıyla birçok internet sitesinde de haber oldu.







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