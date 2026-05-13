Türk futbolcu Aral Şimşir’den büyük başarı! Danimarka’da “Yılın Profili” seçildi

Danimarka Süper Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Aral Şimşir, kariyerinin en prestijli ödüllerinden birini kazandı. Midtjylland'da top koşturan 23 yaşındaki Türk sol kanat oyuncusu, Danimarka Oyuncular Birliği (Spillerforeningen) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda "Yılın Profili" seçildi.

Süper Lig'de mücadele eden 12 takımın tamamını ziyaret eden Oyuncular Birliği, futbolcuların her birinin bireysel olarak oy kullanmasını sağladı. Kullanılan toplam 269 oyun yüzde 38,3'ünü almayı başaran Aral Şimşir, rakiplerinin ve meslektaşlarının büyük takdirini topladı.

İŞTE O İNANILMAZ İSTATİSTİKLER

Danimarka Oyuncular Birliği, "en iyi" oyuncu kriterini teknik yetenek, zihinsel dayanıklılık, liderlik ve profesyonel davranışın bir kombinasyonu olarak tanımlıyor. Birliğin ödül gerekçesini detaylandırdığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "31 maç, 9 gol ve 15 asist. Bunlar, Aral Şimşir'in bu yılki Süper Lig'deki istatistiklerinden sadece birkaçı. Şimşir, yıl boyunca sergilediği yüksek seviye ve birçok harika performansla ligdeki meslektaşları ve rakipleri arasında adından söz ettirmeyi başardı."

"MİNNETTAR VE MUTLUYUM"

Kariyerindeki bu önemli kilometre taşının ardından açıklamalarda bulunan Aral Şimşir, ödülün kendisi için taşıdığı özel anlamı vurguladı. Sahadaki rakiplerinden takdir görmenin farklı bir duygu olduğunu belirten Şimşir, "Bu benim için inanılmaz bir anlam ifade ediyor. Oyuncuların size oy vermesi farklı bir şey. Diğer oyuncuların sizi tanıması harika ve bunun için her zaman minnettar ve mutlu olacağım." dedi.

Danimarka'da yılın en önemli profili olarak gösterilen genç futbolcu, uluslararası düzeyde de gelişimini sürdürüyor. Bugüne kadar 21 yaş altı milli takımında 7 kez ay-yıldızlı formayı terleten Şimşir, henüz A Milli Futbol Takımı'nda süre alma şansı yakalayamadı. Danimarka'daki bu başarısının ardından genç oyuncunun milli takımın gelecekteki rotasyonunda yer alması bekleniyor.