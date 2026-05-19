Türk futbolu yasta! 16 yaşındaki genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Türk futbolunu ve altyapı camiasını yasa boğan acı bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Türk futbolu yasta! 16 yaşındaki genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Yayınlanma:

 TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün 16 Yaş Altı Futbol Akademi Takımı'nda forma giyen genç yetenek Abdullah Sultanoğlu, geçirdiği motosiklet kazasının ardından yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.


ÇUBUK İLÇESİNDEKİ KAZADAN ACI HABER GELDİ

2010 doğumlu olan 16 yaşındaki genç futbolcu Abdullah Sultanoğlu, 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara'nın Çubuk ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken feci bir trafik kazası geçirdi.

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle birlikte genç sporcu ağır yaralı olarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde üç gündür doktorların uyguladığı tüm tıbbi müdahalelere ve yoğun çabalara rağmen, talihsiz genç dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberin ardından Ankara Keçiörengücü Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından siyah bir fon eşliğinde taziye mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu duygusal ifadelere yer verildi:

"Futbol Akademi 16 yaş altı takımımızın değerli futbolcusu Abdullah Sultanoğlu'nun geçirdiği elim kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun."
Genç futbolcunun ani vefatı, takım arkadaşlarını, teknik heyeti ve Türk spor kamuoyunu adeta yasa boğdu.

Cumhurbaşkanı kararıyla 23 ilde orman sınırları değişti!Cumhurbaşkanı kararıyla 23 ilde orman sınırları değişti!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

futbolcu hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
Sosyal medyada yaş kısıtlaması başlıyor
Marketlerde yeni dönem resmen başladı!
Türk Altın: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun
Trump 'Vuracağız' demişti, Pezeşkiyan meydan okudu
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
İstanbul merkezli 3 ilde düğmeye basıldı
Beşiktaş Belediyesi'ne dev rüşvet operasyonu!
Başkan yardımcısı dahil 15 kişi tutuklandı
"Uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz"
Çok Okunanlar
19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 19 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 700 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
19 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin Ve LPG litre fiyatı ne kadar? 19 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Bugün benzin, motorin Ve LPG litre fiyatı ne kadar?
Marketlerde yeni dönem resmen başladı! Marketlerde yeni dönem resmen başladı!