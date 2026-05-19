Türk futbolu yasta! 16 yaşındaki genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün 16 Yaş Altı Futbol Akademi Takımı'nda forma giyen genç yetenek Abdullah Sultanoğlu, geçirdiği motosiklet kazasının ardından yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.



ÇUBUK İLÇESİNDEKİ KAZADAN ACI HABER GELDİ

2010 doğumlu olan 16 yaşındaki genç futbolcu Abdullah Sultanoğlu, 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara'nın Çubuk ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken feci bir trafik kazası geçirdi.

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle birlikte genç sporcu ağır yaralı olarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde üç gündür doktorların uyguladığı tüm tıbbi müdahalelere ve yoğun çabalara rağmen, talihsiz genç dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberin ardından Ankara Keçiörengücü Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından siyah bir fon eşliğinde taziye mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu duygusal ifadelere yer verildi:

"Futbol Akademi 16 yaş altı takımımızın değerli futbolcusu Abdullah Sultanoğlu'nun geçirdiği elim kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Genç futbolcunun ani vefatı, takım arkadaşlarını, teknik heyeti ve Türk spor kamuoyunu adeta yasa boğdu.